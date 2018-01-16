Monaco'nun 27 Şubat'ta ev sahipliği yapacağı törenle dağıtılacak 2018 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen organizasyonda, yılın erkek sporcusu adayları arasında, Büyük Britanyalı sporculardan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, atlet Muhammed Farah, bisikletçi Chris Froome, İsviçreli tenisçi Roger Federer ve İspanyol raket Rafael Nadal ile Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yer aldı.

Yılın kadın sporcusu kategorisinde ise ABD'li atlet Allyson Felix, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, ABD'li kayakçı Mikaela Shiffrin, İspanyol tenisçi Garbine Muguruza ve ABD'li tenisçi Serena Williams yarışacak.

Kategorilere göre adaylar şöyle:

Yılın erkek sporcusu

Muhammed Farah (Büyük Britanya - Atletizm)

Roger Federer (İsviçre - Tenis)

Lewis Hamilton (Büyük Britanya - Formula 1)

Rafael Nadal (İspanya - Tenis)

Cristiano Ronaldo (Portekiz - Futbol)

Chris Froome (Büyük Britanya - Bisiklet)

Yılın kadın sporcusu

Allyson Felix (ABD - Atletizm)

Katie Ledecky (ABD - Yüzme)

Caster Semenya (Güney Afrika - Atletizm)

Mikaela Shiffrin (ABD - Kayak)

Garbine Muguruza (İspanya - Tenis)

Serena Williams (ABD - Tenis)

Yılın takımı

Davis Cup Takımı (Fransa - Tenis)

Real Madrid (İspanya - Futbol)

Golden State Warriors (ABD - Basketbol)

New England Patriots (ABD - Amerikan Futbolu)

Mercedes Takımı (Formula 1)

America's Cup Takımı (Yeni Zelanda - Yelken)

Yılın Çıkışı

Giannis Antetokounmpo (Yunanistan - Basketbol)

Sergio Garcia (İspanya - Golf)

Anthony Joshua (Büyük Britanya - Boks)

Kylian Mbappe (Fransa - Futbol)

Caleb Dressel (ABD - Yüzme)

Jelena Ostapenko (Letonya - Tenis)

Yılın geri dönüşü

Barcelona (İspanya - Futbol)

Justin Gatlin (ABD - Atletizm)

Roger Federer (İsviçre - Tenis)

Sally Pearson (Avustralya - Atletizm)

Valentino Rossi (İtalya - Motor sporları)

Chapecoense (Brezilya - Futbol)