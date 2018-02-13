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Lacazette en az bir ay yok

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Arsenal'in golcüsü Lacazette, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak

Lacazette en az bir ay yok
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız golcüsü Alexandre Lacazette, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fransız golcünün sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Lacazette'nin tedavisinin 4 ile 6 hafta arası süreceği ifade edildi.

Sezon başında 53 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal formasıyla 26 lig maçında 9 gole imza atmıştı.

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