La Liga’nın Haziran’da başlaması planlanıyor

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin en geç 6 Haziran'a kadar başlamasını planladıklarını söyledi

Tebas, video konferans yöntemiyle Madrid'deki yabancı basın mensuplarına konuştu.

"Sahalara dönmeyi planlıyoruz. İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde fikrimiz 29 Mayıs veya 6 Haziran'da maçlara başlamak." diyen Tebas, Avrupa'daki diğer liglerle birlikte karar vermek için farklı seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Tebas, "Eğer 29 Mayıs'ta ligler başlarsa, Şampiyonlar Ligi maçları temmuzda olacak. Eğer 6 Haziran'da ligler başlarsa 31 Temmuz'a kadar tüm turnuvalar sonuçlandırılacak. Eğer 28 Haziran'da başlarsak da temmuzda lig ve ağustosta da Şampiyonlar Ligi maçları yapılacak. Tabii ki her şey Kovid-19 ile ilgili gelişmelere bağlı. Ama liglerin ağustos ayı sonrasına sarkmasını istemiyoruz. Tabii ki tüm bunlar gelecek sezonun takvimini de etkileyecek." diye konuştu.

La Liga Başkanı, liglerin iptal edilmesi olasılığını ise şu an için tamamen dışarıda bıraktıklarını, maçları seyircisiz oynayarak ligleri bitirmek istediklerini kaydetti.

Tebas ayrıca, 2019-2020 sezonunun tamamlanmaması halinde bunun futbolda milyar avroluk bir kayba neden olacağını vurgulayarak, "La Liga'yı eğer maçları seyircisiz oynayarak tamamlarsak bunun ekonomik bedeli 350 milyon avro olur. Seyircili oynarsak zarar 150 milyon avroya düşer. La Liga'da televizyon hakları, toplam gelirin yüzde 90'ını oluşturuyor. Eğer maçları oynamazsak, kaybımız dışında aldığımız paranın yüzde 18'ini geri ödememiz gerekecek." açıklamasında bulundu.