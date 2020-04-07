banner411
banner69
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
“Futbolcu sözleşmeleri ligler tamamlanana kadar geçerli”
3 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı
25 0
 
Girne'den ürküten kareler
Girne'den ürküten kareler
1.1B 0
12 0
28 0
43 0
44 0
banner374

La Liga’nın Haziran’da başlaması planlanıyor

banner27

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin en geç 6 Haziran'a kadar başlamasını planladıklarını söyledi

La Liga’nın Haziran’da başlaması planlanıyor

Tebas, video konferans yöntemiyle Madrid'deki yabancı basın mensuplarına konuştu.

"Sahalara dönmeyi planlıyoruz. İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde fikrimiz 29 Mayıs veya 6 Haziran'da maçlara başlamak." diyen Tebas, Avrupa'daki diğer liglerle birlikte karar vermek için farklı seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Tebas, "Eğer 29 Mayıs'ta ligler başlarsa, Şampiyonlar Ligi maçları temmuzda olacak. Eğer 6 Haziran'da ligler başlarsa 31 Temmuz'a kadar tüm turnuvalar sonuçlandırılacak. Eğer 28 Haziran'da başlarsak da temmuzda lig ve ağustosta da Şampiyonlar Ligi maçları yapılacak. Tabii ki her şey Kovid-19 ile ilgili gelişmelere bağlı. Ama liglerin ağustos ayı sonrasına sarkmasını istemiyoruz. Tabii ki tüm bunlar gelecek sezonun takvimini de etkileyecek." diye konuştu.

La Liga Başkanı, liglerin iptal edilmesi olasılığını ise şu an için tamamen dışarıda bıraktıklarını, maçları seyircisiz oynayarak ligleri bitirmek istediklerini kaydetti.

Tebas ayrıca, 2019-2020 sezonunun tamamlanmaması halinde bunun futbolda milyar avroluk bir kayba neden olacağını vurgulayarak, "La Liga'yı eğer maçları seyircisiz oynayarak tamamlarsak bunun ekonomik bedeli 350 milyon avro olur. Seyircili oynarsak zarar 150 milyon avroya düşer. La Liga'da televizyon hakları, toplam gelirin yüzde 90'ını oluşturuyor. Eğer maçları oynamazsak, kaybımız dışında aldığımız paranın yüzde 18'ini geri ödememiz gerekecek." açıklamasında bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.