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La Liga para saçıyor

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İspanyol kulüpleri transfer harcamalarında yeni bir rekora hazırlanıyor. La Liga ekipleri transfer perdesi açıldığından bu yana geçen 19 günde 520 milyon euro harcadı. Ve toplamda transfere harcanan paranın 1 milyar euro’yu aşacağı yönünde

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La Liga para saçıyor
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Dev bütçeler ve ödenen astronomik paralar…

Her ne kadar ülkemizde sönük bir transfer dönemi geçse de İspanya'da durum oldukça farklı.

Akdeniz'in diğer yakasında bu yaz ödediği paralarla şimdiden 2017'nin toplam transfer harcamasını yakaladı.
19 GÜNDE 41 TRANSFER

La Liga'da 19 günde 41 transfer gerçekleşti.

Ve bu transferlere harcanan para 520 milyon euro’yu buldu.

Real Madrid'in Eden Hazard için ödediği 100 milyon euro ve Barcelona'nın Ajax'tan 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı De Jong en pahalı isimler oldu.

Listeye 60 milyon euro bedelle Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid kadrosuna dahil olan Luka Jovic ise üçüncü sıradan girmiş durumda.

İspanya basınına göre bu gidişle geçen yılın transfer harcama rekoru rahatlıkla kırılacak.

Geçtiğimiz yıl İspanya'da transfere harcanan para 935 milyon euro olmuştu.

Bu yaz transfer perdesi açıldığından bu yana İspanya Ligi yaptığı harcamalarla Avrupa'nın diğer liglerinden açık ara önde gidiyor.
İSPANYA AÇIK ARA ÖNDE

Şimdiye kadar 520 milyon euro harcayan İspanya Ligi'ni 384 milyon euro ile Almanya Ligi ve 292 milyon euro ile de İtalya Ligi izliyor.

Dünyanın en değerli ligi olarak bilinen İngiltere Ligi'nde ise şimdiye dek harcanan miktar 196 milyon euro.

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