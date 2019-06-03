Fransa'nın Bolivya'yı 2-0 yendiği maçta genç yıldız Kylian Mbappe sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Türkiye A Milli Takımının UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakibi Fransa'da Mbappe şoku yaşanıyor.

Bolivya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen son dünya şampiyonunda Mbappe karşılaşmanın 46. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Ayak bileğinden sakatlanan genç yıldızın durumu ile ilgili henüz net bir açıklama ise yapılmadı.

Fransa, Nantes kentindeki La Beaujoire Stadı'nda Bolivya'yı ağırladı.

Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

A Milliler 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde liderlikte bulunuyor.