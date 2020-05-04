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Kuyt ve Cocu, Premier Lig'den takım satın alıyor

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Eski futbolcular birlik oldu kulüp satın almaya karar verdi. Aralarında Dirk Kuyt ve Phillip Cocu'nun da bulunduğu bir grubun İngiltere Premier Lig'den takım alacağı öne sürüldü

Kuyt ve Cocu, Premier Lig'den takım satın alıyor

Futbolcular kulüp başkanlığı için harekete geçti. Koronavirüs nedeniyle kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı eski yıldızlar fırsata çevirmek istiyor.

İngiliz basını dünya futbolunun yakından tanıdığı isimlerin kulüp sahibi olmak için bir araya geldiğini yazdı.

Arsenal'in efsane ismi Dennis Bergkamp'ın öncülüğünde kurulan konsorsiyumda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Ronald Koeman ve Henrik Larsson yer alıyor.

Beş eski futbolcunun Premier Lig'den kulüp satın almak için görüşmeler yaptığı ve 2 ay içinde bir takımın patronu olabilecekleri ileri sürüldü. Konuyla ilgili çıkan haberlerde eski yıldızların hangi kulüple ilgilendiği bilgisi yer almadı.

Premier Lig'de en son el değiştiren kulüp nisan ayında Suudi yatırım fonu tarafından alınan Newcastle United olmuştu.

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