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Kupa 2'de son 16 turu heyecanı

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Kupa 2'de son 16 turu heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 8 karşılaşmayla devam edecek.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi MedipolBaşakşehir, 12 Mart Perşembe günü saat 20.55'te Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 19 Mart'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.55 LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Basel (İsviçre)

20.55 Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)

20.55 MedipolBaşakşehir - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Inter (İtalya) -Getafe (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) -ShakhtarDonetsk (Ukrayna)

23.00 Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) -Wolverhampton (İngiltere)

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