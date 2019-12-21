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Kulüpler Dünya Kupası'nda Monterrey üçüncü oldu

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2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Meksika temsilcisi Monterrey, normal süresi 2-2 biten mücadelede Suudi Arabistan ekibi El Hilal'i 4-3 mağlup etti

Kulüpler Dünya Kupası'nda Monterrey üçüncü oldu

Normal süresi 2-2 biten mücadelede El-Hilal'i penaltı vuruşları sonucu 4-3 mağlup eden Monterrey, üçüncü oldu.

Katar'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey karşılaştı.

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Monterrey, 55. dakikada ArturoGonzalez ve 60. dakikada MaximilianoMeza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. El-Hilal'de maça 60. dakikada giren BafetimbiGomis, 66. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi.

Monterrey, penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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