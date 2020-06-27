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Kramaric, Dortmund'u dağıttı

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) son hafta maçında Hoffenheim, Borussia Dortmund'u Andrej Kramaric'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti

Kramaric, Dortmund'u dağıttı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'ı konuk etti. TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadeleden konuk Hoffenheim, 4-0 galip ayrıldı.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Hoffenheim'ın 4 golünü de biri penaltıdan olmak üzere Hırvat forvet Andrej Kramaric kaydetti.

Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim, bu galibiyetle sezonu 52 puanda noktaladı.

Sezonu ikinci bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi alan Borussia Dortmund ise ligi 69 puanda bitirdi. 

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