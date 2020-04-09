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Koumas’ın gündemi futbolcu sözleşmeleri

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Koumas’ın gündemi futbolcu sözleşmeleri

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) başkanı Yorgos Koumas futbolcu sözleşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yorgos Koumas, korona virüs nedeniyle futbolda yaşanan sorunlarla ilgilendiklerini ve futbolcu sözleşmeleriyle ilgili kulüpler ile futbolcuların ortak bir çizgide buluşmasını sağlamada son aşamaya geldiklerini vurguladı. Koumas böylece ne futbolcuların ne de kulüplerin zarar görmeden bu süreci atlatmalarını sağlamayı amaçlarını sözlerine ekledi.

Koumas sözleşmeler dışında her gün UEFA ve FIFA ile istişare halinde olduklarını ve ligleri şartlar oluştuğunda yeniden başlatmak istediklerini belirtti.

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