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Korsika'dan FIFA'ya üyelik adımı

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Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) üyelik başvurusunu düzenleyen kararı kabul etti

Korsika'dan FIFA'ya üyelik adımı
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Adanın FIFA üyeliği başvurusunu düzenleyen tasarı, Korsika Parlamentosunun gündemine geldi.

Korsika yönetimine Fransız Futbol Federasyonu ile gerekli müzakereleri yürütüp adanın, FIFA'nın bağımsız üyesi olarak kabul edilmesi için çalışma yapma yetkisi veren tasarı, Korsika Parlamentosunca kabul edildi.

Ayrılık taraftarı Femu a Corsica Grubu üyesi Romain Colonna tarafından sunulan tasarı, 1960'lı yıllarda kurulan Korsika Futbol Takımı'nın (Squadra Corsa), FIFA üyeliğini kazanıp Dünya Kupası elemelerine katılmasını hedefliyor.

Tasarıda futbolun Korsika'da çok sevilen bir spor olduğu ve Squadra Corsa'nın yaklaşık 50 yıldır ciddi bir ekip olarak sahalara çıktığı kaydedildi.

FRANSA REDDEDECEK

Konuyla ilgili Fransız spor gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Korsika'nın talebinin geri çevrileceğini söyledi.

Le Graet, "Bizim açımızdan konuşmaya bile değmez. Korsika, bir Fransız toprağıdır." diyerek, olumlu yanıt verilmeyeceğini kaydetti.

Benzer şekilde FIFA'ya üyelik için daha önce Fransız Futbol Federasyonuna başvuran Fransa'nın deniz aşırı toprakları Guadeloupe, Guyane, Martinique ve Saint-Martin'in de talepleri geri çevrilmişti.

Korsika Adası, uzun yıllardır bağımsızlık taleplerine sahne oluyor. Adada geçen yılki seçimlerde ayrılıkçı ve özerklik taraftarlarının oluşturduğu Korsika İçin (Per a Corsica) Koalisyonu tarihi başarı sağlamıştı.

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