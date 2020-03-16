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Koronavirüs futbol camiasında can aldı

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İspanya’nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia’nın, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı

Koronavirüs futbol camiasında can aldı

İspanya’da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta’nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia’nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız” açıklaması yapıldı.

21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

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