KOP da futboldan koptu

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Futbolcular Derneği ve takımlardan liglerin ertelenmesi yönünde gelen yoğun baskılar sonrasında liglerin ertelendiğini duyurdu

Tüm dünyayı olduğu gibi Kıbrıs’ı da etkileyen korona virüsü Güney’de de liglerin iptal olmasına sebep oldu.

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) geçtiğimiz gün liglerin seyircisiz oynatılması kararını almıştı. Ancak Futbolcular Derneği ve takımlardan liglerin ertelenmesi yönünde gelen yoğun baskılar sonrasında toplanan KOP yönetimi, liglerin Mart sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

KOP’tan konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“KOP yönetimi korona virüsünün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirler çerçevesinde, sürekli artan vakalardan dolayı başkanGeorgiosKoumas’ın önerisiyle tüm yaş grupları ve kategorilerde düzenlediği organizasyonları acilen askıya alma kararı almıştır.

KOP bu kararı UEFA yetkilileriyle istişare ederek sporcu ve toplum sağlığını düşünerek almıştır. Ligler Mart sonuna kadar ertelenmiştir. Bu süre zarfında süreç takip edilecek ve gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.”