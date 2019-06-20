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Kolombiya tam gaz

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Copa America B Grubu maçında Kolombiya, Katar'ı 1-0 mağlup etti

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Kolombiya tam gaz
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Copa America'da B Grubu maçında Kolombiya ile Katar Morumbi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kolombiya, Katar'ı 86. dakikada Duvan Zapata'nın attığı golle 1-0 yendi.

Bu sonuçla grupta 2. galibiyetini alan Kolombiya puanını 6'ya çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

Kolombiya ilk maçta Arjantin'i 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Katar ise ilk maçta Paraguay ile 2-2 berabere kalmıştı.

B Grubu'nda lider durumda bulunan Kolombiya grubun son maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Katar ise Arjantin ile karşılaşacak.

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