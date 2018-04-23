Klopp'un Cengiz Ünder korkusu

Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Roma hakkında konuştu. Deneyimli teknik adamın çekindiği isimlerden biri de Cengiz Ünder.

Liverpool, 24 Nisan Salı akşamı, Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Roma'yı konuk edecek.

İngiliz temsilcisinde teknik direktör Jürgen Klopp, basın toplantısında konuştu.

Jürgen Klopp, Roma'nın etkileyici bir takım olduğunu ve etkileyici birçok yönleri olduğunu belirtirken, çekindiği isimler arasında Cengiz Ünder'i de saydı:

"Büyük bir mücadele bekliyoruz. Dzeko'ya sahipler, bir Çek ve bir Türk gençleri var. Fantastikler. De Rossi orta sahayı kontrol ediyor. Savunmaları çok tecrübeli. Alisson ise fantastik bir kaleci."

"Barcelona'yı elediler. Gruplarında liderlerdi ve evlerinde hiç gol yemediler. Onlarla ilgili etkileyici birçok nokta var."