Klopp ile Guardiola arasında ilginç diyalog

Jurgen Klopp ve Pep Guardiola'nın geçen yıl Premier Lig'deki şampiyonluk maçıyla ilgili anıları, izleyenlere keyifli anlar yaşattı

Premier Lig'de zirve yarışı veren iki teknik direktör JurgenKlopp ve PepGuardiola, İngiltere Futbol Yazarları Derneği'nin ödül gecesinde bir araya geldi.

İki teknik adam, geçtiğimiz yıl Manchester City'e şampiyonluğu getiren maçı kendi açılarından anlattı.

Kürsüye ilk önce Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Klopp çıktı.

Alman çalıştırıcı şöyle konuştu: "Ertesi gün Barcelona ile oynayacağımız için bütün günü hazırlıkla geçirmiştik. Akşam eve geldiğimde eşim "Gel, maçı izleyelim" dedi. Ona emin olmadığımı söyledim; ama izledim. Nasılsa kazanacaklar diye düşünüyordum ve öyle de oldu. Maçta dakikalar ilerledikçe umutlanmaya başladım. Ardından Leicester'ın yorulmaya başladığını gördüm. Onlara biraz kızgındım. Sonra Kompany sahneye çıktı ve ceza sahası dışından harika bir gol attı. Attığı ilk goldü değil mi? Evet onun için güzel bir andı."

İzleyenlerin gülüşmeleri arasında, bu kez son Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin patronu Guardiola sahne aldı.

Alman çalıştıcıya cevap veren Guardiola, "Jurgen'inKompany'nin golünde hissettiklerini ben bu sezon, her hafta Liverpool'un son dakika gollerinde hissediyorum. O bunu bilmiyor. Her seferinde bu sefer olacak, puan kaybedecekler diyorum ama hiç kaybetmiyorlar. Onun takımlarına karşı oynamak zordur. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isterim ve eminim ki Jurgen de Premier Lig kupasını kazanmak istiyordur. Belki kupaları değişebiliriz." dedi.

Gecenin ardından en çok konuşulan ise Klopp ve Gurdiola arasındaki bu sohbet oldu.