Klopp 2024 yılına kadar Liverpool'da

Liverpool, JürgenKlopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

Geçen sezon Avrupa'nın en büyüğü unvanını alan bu sezon da İngiltere Ligi'nde 16 haftada 15 galibiyet 1 beraberlikle yoluna devam eden Liverpool, 52 yaşındaki Alman teknik direktör Klopp'un 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Açıklama, ada ekibinin sosyal medya hesapları üzerinden, Alman çalıştırıcının ağzından yapıldı.

"Şu ana kadar hiç de fena yapmadığımız işi devam ettirme kararı aldık. 2024'e kadar sürecek olan kontratı kabul ettim. Bu bazılarınız için güzel; üzgünüm ama bazılarınız için de kötü bir haber. Sizler şu an videoyu kapatabilirsiniz. Bu anlaşmayı gizli de tutabilirdik ama bunu ilk kez benden duymanız gerektiğini düşündüm. Bundan sonra daha da fazla görüşmek üzere..."

Liverpool kulübüyse JürgenKlopp yönetiminde geçen başarılı sezonların, 2020'li yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Klopp, ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarında çalıştıktan sonra 2015'te Liverpool'un başına geçmişti. Tecrübeli teknik direktör, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bir de süper kupa zaferine ulaştı.

Bu sezon Premier Lig'de namağlup yoluna devam eden Liverpool, 16 haftada topladığı 46 puanla en yakın rakibi Leicester City'nin 8 puan önünde zirvede yer aldı. Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de E Grubu'nu zirvede bitirerek son 16 turuna yükseldi.