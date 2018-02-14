Kış Olimpiyatları'nda ilginç olay

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasında oynanan maçta, Kuzey Koreli amigo kızların arasına giren ülkenin lideri Kim Jong-un'a benzeyen kişi, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde, Birleşik Kore ile Japonya'nın kadın buz hokeyi takımları arasındaki B grubu karşılaşması sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Takımı desteklemek için tribündeki yerlerini alan Kuzey Koreli amigo kızlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a oldukça benzeyen adamı görünce hayrete düştü. Kızların tezahüratlarına, elindeki bayrağı sallayarak eşlik eden adam, bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından spor salonundan uzaklaştırıldı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Japonya Kadın Buz Hokeyi Takımı, olimpiyatlardaki ilk galibiyetini aldı. İsviçre ve İsveç karşısındaki 8-0'lık mağlubiyetler sonrası Japonya'ya da yenilen Kore ise ilk golünü atarak teselli buldu.

ALMANYA ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

23. Kış Olimpiyatları'nın beşinci günü sonunda 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunan Almanya, madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2'si altın 3 madalya kazanan Almanya, toplamda 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla liderliğini sürdürdü.

Kadınlar bin metre sürat pateninde Jorien Ter Mors ile bir altın daha kazanan Hollanda toplam 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken, ABD 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla bu iki ülkeyi takip etti.