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‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti

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Chelsea'nin 'Kedi' lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti

‘Kedi’ lakaplı efsane kaleci hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin ‘The Cat’ lakaplı fsane kalecisi Peter Bonetti 78 yaşında hayatını kaybetti.

Londra ekibini twitter hesabından yapılan açıklamada, “Chelsea’nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter ‘The Cat’ Bonetti” ifadeleri yer aldı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Peter Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu. Bonetti, Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinin en fazla maça çıkan ikinci oyuncusu olma ünvanını elinde bulunduruyordu.

Bonetti Chelsea ve İngiltere tarafından 1960 ve 1970’li yılların tartışmasız en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyordu.

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