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Katar, yarı finalde

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2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

Katar, yarı finalde
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.

ÇİN'İ 3-0 YENEN İRAN YARI FİNALDE

2019 Asya Kupası'nda Çin'i 3-0 yenen İran, yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90 1. dakikada Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla yarı finale yükselen taraf olan İran, final bileti için Japonya'yla karşı karşıya gelecek.

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