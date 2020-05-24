Karton taraftardan 247 bin euro gelir

Koronavirüs futbol ekonomisini de vurdu. Bu kriz kulüpleri farklı yöntemlere itti. Alman takımlarından Borussia Mönchengladbach, seyircisiz maçlar için karton taraftar kampanyası başlattı

Orada ol" sloganıyla projeyi hayata geçiren kulüp, 19 euro karşılığında taraftarlarının gerçek boyutta karton figürlerini tribünlere yerleştirdi.

Hava koşullarına dayanıklı tasarlanan figürler, sezonun geri kalan tüm iç saha karşılaşmalarında tribünde yer alacak.

54 bin kişi kapasiteli Borussia Park'ta oynanan Borussia Mönchengladbach-Bayern Leverkusen maçında tribünlere 13 bin karton taraftar yerleştirdi. 247 bin euro seyirci geliri elde eden Mönchengladbach ekibi, bu geliri koronavirüs için özel olarak oluşturulan hesaba aktarıyor.

Alman ekibinin başlattığı karton taraftar etkinliğine Türkiye'de ilk olarak Galatasaray imza atacak.

"Sensiz olmaz Galatasaray" sloganı altında çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip, karton taraftar kampanyasının fiyatlarını belirledi.

Kampanyaya katılım ücreti kombine sahipleri için 123 Türk Lirası, genel satış için 149 Türk Lirası olacak.