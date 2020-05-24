banner411
banner69
Leipzig deplasmanda fark attı
Leipzig deplasmanda fark attı
6 0
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
31 0
 
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
Ramazan Bayramı ile toplu ibadetler de başladı
34 0
Borussia Dortmund seriye bağladı
Borussia Dortmund seriye bağladı
21 0
Bedis'te tehlike
Bedis'te tehlike
160 0
Güreş salonu artık daha çağdaş
Güreş salonu artık daha çağdaş
26 0
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
Pakistan'da düşen uçaktan mucize kurtuluş
104 0
banner449

Karton taraftardan 247 bin euro gelir

banner27

Koronavirüs futbol ekonomisini de vurdu. Bu kriz kulüpleri farklı yöntemlere itti. Alman takımlarından Borussia Mönchengladbach, seyircisiz maçlar için karton taraftar kampanyası başlattı

Karton taraftardan 247 bin euro gelir

Orada ol" sloganıyla projeyi hayata geçiren kulüp, 19 euro karşılığında taraftarlarının gerçek boyutta karton figürlerini tribünlere yerleştirdi.

Hava koşullarına dayanıklı tasarlanan figürler, sezonun geri kalan tüm iç saha karşılaşmalarında tribünde yer alacak.

54 bin kişi kapasiteli Borussia Park'ta oynanan Borussia Mönchengladbach-Bayern Leverkusen maçında tribünlere 13 bin karton taraftar yerleştirdi. 247 bin euro seyirci geliri elde eden Mönchengladbach ekibi, bu geliri koronavirüs için özel olarak oluşturulan hesaba aktarıyor.

Alman ekibinin başlattığı karton taraftar etkinliğine Türkiye'de ilk olarak Galatasaray imza atacak.

"Sensiz olmaz Galatasaray" sloganı altında çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip, karton taraftar kampanyasının fiyatlarını belirledi.

Kampanyaya katılım ücreti kombine sahipleri için 123 Türk Lirası, genel satış için 149 Türk Lirası olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.