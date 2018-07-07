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"Kafa"yı çalıştıran İngilizler yarı finalde

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Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İsveç'i Maguire ve Dele Alli'nin kafa golleriyle 2-0 yenen İngiltere, adını yarı finale yazdırdı

"Kafa"yı çalıştıran İngilizler yarı finalde
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Stat: Samara Arena

Hakemler: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İsveç: Olsen, Krafth (Dk. 85 Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg (Dk. 65 Olsson), Berg, Toivonen (Dk. 65 Guidetti)

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Henderson (Dk. 85 Dier), Trippier, Dele Alli (Dk. 77 Delph), Lingard, Ashley Young, Sterling (Dk. 80 Rashford), Kane

Goller: Dk. 30 Maguire, Dk. 59 Dele Alli (İngiltere)

Samara Arena'da oynanan mücadelede İngiltere, 30. dakikada Harry Maguire'in kafa golüyle İsveç karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İngilizler, 59'da Dele Alli'nin kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-0 kazanan İngiltere yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin kalesini koruyan Pickford, karşılaşmada kritik kurtarışlara imza attarak takımının yarı final bileti almasında büyük rol oynadı.

İngiltere, yarı finalde Rusya-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Sterling'in ayağından açılan topla ceza yayı önünde buluşan Harry Kane'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

GOL: 30. dakikada İngiltere öne geçti. Ashley Young'ın sol taraftan kullandığı korner atışında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Maguire, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

45. dakikada Henderson'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sterling, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Olsen'i geçemedi. Topu yeniden önünde bulan İngiliz futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

Maçın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL: 59. dakikada İngiltere farkı ikiye çıkardı. Lingard'ın sağ taraftan ortasına arka direkte yükselen Dele Alli'nin kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

72. dakikada sol taraftan gelişen İsveç atağında ceza alanında topla buluşan Berg'in vuruşunda, kaleci Pickford son anda meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, 1966 ve 1990'dan sonra tarihinde üçüncü kez turnuvada yarı finale yükseldi.

İngiltere, yarı finalde Rusya-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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