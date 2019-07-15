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Juventus'tan büyük çalım

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Juventus; Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) ve Liverpool'un gündeminde olan Matthijs De Ligt transferini bitirdi. Torino ekibi, Hollandalı stoperin bonservisi için 75 milyon euro ödeyecek

Juventus'tan büyük çalım
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Maurizio Sarri yönetiminde Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldırmak isteyen Juventus kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Torino ekibi, uzun zamandır transfer etmek için uğraş verdiği Matthijs De Ligt transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, 19 yaşındaki stoper için Ajax'a 75 milyon euro ödeyecek. De Ligt yeni takımında yılda 8 milyon euro kazanacak.

Ajax altyapısında yetişen Matthijs De Ligt, geçen yıl Amsterdam ekibinde 55 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Juventus, Icardi için de bastırıyor

Juventus'un Mauro Icardi ısrarı da sürüyor. İtalyan basını, Torino ekibinin Arjantinli futbolcu için Inter'e iki farklı teklif sunacağını yazdı.

Juventus'un ilk teklifi; 20 milyon euro ile birlikte Moise Kean'ı Inter'e vermek. İkinci teklif ise 40 milyon euro satın alma opsiyonu ile oyuncuyu bir yıllığına kiralamak.

Inter kulübü ise 26 yaşındaki futbolcusu için 60 milyon euro istiyor.

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