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Juventus'ta Sarri sesleri

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Massimiliano Allegri ile yollarını ayıracağını açıklayan Juventus için teknik direktör iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Torino ekibinin hedefinde Chelsea'den ayrılması gündemde olan Maurizio Sarri var

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Juventus'ta Sarri sesleri
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Juventus'ta takımın başına kimin geleceği merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayıracağını açıklayan Torino ekibinde aday listesi şekillenmiş durumda..

Sky Sports'un haberine göre siyah beyazlıların ilk hedefi Maurizzio Sarri... Kulüp yönetimi, sezonu Chelsea'de tamamlayan ve ayrılması gündemde olan İtalyan çalıştırıcıyı takımın başında görmek istiyor.

Sarri, Serie A'da Empoli ve Napoli'nin başında sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Juventus için Maurizzio Sarri ile anlaşma sağlanamaması durumunda farklı seçenekler de bulunuyor.

İtalyan ekibi, eski teknik direktörleri Antonio Conte ve Fransa milli takımı ile Dünya Şampiyonu olan Didier Deschamps ile de temas kurmuş durumda... 

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