Juventus'ta Ronaldo krizi

Juventus'ta, Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. Portekizli oyuncu, Milan maçının 55'inci dakikasında Teknik direktör Maurizio Sarri tarafından oyundan alındı

İtalya Ligi'nin 12'inci haftasında Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından gündem Cristiano Ronaldo'ydu.

Portekizli yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri tarafından 55'inci dakikada oyundan alındı.

Yerini Paulo Dybala'ya bırakan 34 yaşındaki futbolcu, doğrudan soyunma odasına giderken, mücadele bitmeden stadyumdan ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında konuya açıklık getiren Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo'yu sakatlığından dolayı oyundan aldığını belirtti.

İtalyan çalıştırıcı, ''Maç içerisinde kendisini rahat hissetmediğini düşündüm. Değişikliğe üzülmesi iyi bir şey, çünkü kazandığı birçok başarıya rağmen içindeki hırsı kaybetmediğini görüyoruz'' dedi.

Bu arada Ronaldo'nun yerine oyuna giren Dybala 77'inci dakikada takımını galibiyete taşıyan golü attı.