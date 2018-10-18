Juventus, Marcus Rashford için gözünü kararttı

Marcus Rashford, İngiltere - İspanya maçında gösterdiği mükemmel performansın ardından Juventus'un radarına girdi.

The Sun, Juventus'un Manchester United'ın genç yeteneği Marcus Rashford'ı transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı.

Portekizli menajer Joe Mourinho'nun oyun sistemine alışmakta zorluk çeken 20 yaşındaki futbolcu için Juventus'un 65 milyon pound'u gözden çıkardığı iddia edildi.

2020 yılına kadar Manchester United ile kontratı bulunan İngiliz oyuncu, bugüne kadar United formasıyşa 132 maça çıktı, 36 gol ve 14 asist ile takımına katkı yaptı.