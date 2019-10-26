Juventus, Lecce'ye takıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı. Juventus'taCristiano Ronaldo, Lecce maçının kadrosunda yer almadı.

Lecce'dekiVia Del Mare Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem PaoloValeri yönetti.

Juventus'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğu ancak gol sesinin çıkmadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında gelişen konuk ekip atağında, hakem Valeri, VAR'ın yardımıyla JacopoPetriccione'ninMiralemPjanic'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi. 50'nci dakikada topun başına geçen PauloDybala, penaltıyı gole çevirerek, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, JuventusluMatthijs De Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan MarcoMancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

62. dakikadaki Juventus atağında, FedericoBernardeschi'nin vuruşunda top direkten dönerken, maçta başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Haftaya lider giren Juventus, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Puanını 8'e çıkaran Lecce ise 16. sırada yer aldı.