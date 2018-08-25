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Juventus, Lazio'yu iki golle geçti

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Juventus, Lazio'yu iki golle geçti
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Lazio'yu 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Miralem Pjanic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Juventus, 75. dakikada Hırvat yıldızı Mario Mandzukic'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin Real Madrid'den renklerine bağladığı Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kalırken, yeni takımının ligdeki ikinci maçında da gol atma başarısını gösteremedi.

Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 69. dakikada Pjanic'in yerine oyuna girdi.

Lige ikide iki yaparak başlayan son 7 sezonun şampiyonu Juventus, gelecek hafta deplasmanda Parma'ya konuk olacak.

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