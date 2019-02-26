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Juventus kendisiyle yarışıyor

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Oynadığı 25 maçı da kaybetmeyen Juventus, 69 puanla Serie A tarihinin ilk 25 karşılaşmada en yüksek puana ulaşan takımı oldu

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Juventus kendisiyle yarışıyor
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Yoluna namağlup devam eden Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı oldu.

Son 7 yılın Serie A şampiyonu Juventus, Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun katılımıyla bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu gösterdi.

Bologna deplasmanından 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, 25. haftada 22. maçını kazandı ve namağlup unvanını korudu. Puanını 69'a çıkaran Juventus, Serie A tarihinin ilk 25 maçta en yüksek puana ulaşan takımı olarak tarihe geçti.

Önceki rekoru, 21 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 66 puan toplayan Inter (2006-07 sezonu), Juventus (2013-14) ve Napoli (2017-18) paylaşıyordu.

Juventus ayrıca yenilgi yaşamadığı 2011-12 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan ilk kulüp olma yolunda da ilerliyor.

Teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştırdığı dönemde, ligi 23 galibiyet ve 15 beraberlikle noktalayan Torino ekibi, Serie A'daki takım sayısı 20'ye yükseldikten sonra namağlup şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olmuştu.

Juventus'un bu performansı, Avrupa'nın 5 büyük liginde namağlup şampiyonluk kazanan kulüpleri akıllara getirdi.

İSPANYA'DA 1932'DEN BERİ BAŞARABİLEN YOK

Athletic Bilbao (1929-30 sezonu) ve Real Madrid (1931-32) dışında İspanya liginde sezonu namağlup bitirebilen kulüp bulunmuyor.

Athletic Bilbao, 10 takımın mücadele ettiği 1929-30 sezonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, Real Madrid ise 1931-32 sezonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Geçen sezon 37. haftaya kadar yoluna yenilgisiz devam eden Barcelona, konuk olduğu Levante'ye 5-4 yenilerek bunu başaran 3. İspanyol kulübü olma fırsatını tepti.

ARSENAL'İN UNUTULMAZ 2003-04 SEZONU

Arsene Wenger'in 1996'dan 2018'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Arsenal'in taraftarları, 2003-04 sezonunda elde ettikleri namağlup şampiyonlukla hala övünüyor.

Londra ekibi, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp'ı barındıran kadrosuyla rakiplerine büyük üstünlük kurduğu o sezondan beri İngiltere Premier Lig'de şampiyon olamıyor.

MİLAN'IN REKOR SERİSİ

Fabio Capello yönetimindeki Milan'ın, 1991-92 sezonunda başlayıp 1993 yılının mart ayına kadar süren ligdeki 58 maçlık yenilmezlik serisi, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun seriler arasında başı çekiyor. 

Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten'in bulunduğu efsane kadrosuyla Serie A 1991-92 sezonunda namağlup şampiyonluğa ulaşan Milan'ın performansı, unutulmazlar arasında yer alıyor. 

DRESDNER'İN KUSURSUZ PERFORMANSI

Almanya ligi 1942-43 sezonundaki tüm maçlarını kazanan Dresdner, Avrupa'nın 5 büyük liginde, 20'nin üstünde karşılaşmanın oynandığı bir sezonu kayıpsız kapatan tek kulüp.

İki şampiyonluğunu da ligin Nazi rejimi altında oynandığı 1933-1945 döneminde elde eden Dresdner, 1943'te Saksonya Ligi'nde 18'de 18 yapmış, sonraki aşama olan eleme usulü 5 maçı da kazanmıştı.

AVRUPA FUTBOLUNDA 23 ÖRNEĞİ VAR

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezonu namağlup tamamlama başarısı, 17 kulüp tarafından 23 kez gösterildi. İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirdi.

 Sezon

 Kulüp

 Lig

 O

 G

 B

 Ligi bitirdiği sıra

 1888-89 

 Preston North End 

 İngiltere

 22

 18

 4

 1

 1896 

 Club Français 

 Fransa

 8

 8

 0

 1

 1897 

 Standard Athletic 

 Fransa 

 8

 6

 2

 1

 1902 

 Genoa 

 İtalya

 4

 4

 0

 1

 1905

 Juventus

 İtalya

 5

 3 

 2 

 1

 1907

 Milan 

 İtalya

 6 

 4 

 2 

 1

 Torino 

 6 

 3

 3

 2

 1908 

 Pro Vercelli 

 İtalya 

 4

 2

 2

 1

 1910-11 

 Viktoria 89 Berlin 

 Almanya

 18

 15

 3

 1

 1912-13 

 Pro Vercelli  

 İtalya 

 21

 18

 3

 1

 1919-20 

 Nürnberg 

 Almanya 

 10

 9

 1

 1

 1920-21 

 Nürnberg 

 Almanya 

 11

 9

 2

 1

 1922-23  

 Genoa 

 İtalya

 28

 22

 6

 1

 1927-28 

 Hamburg

 Almanya 

 11 

 11 

 0

 1

 1929-30 

 Athletic Bilbao 

 İspanya

 18

 12

 6

 1

 1931-32 

 Real Madrid 

 İspanya 

 18

 10

 8 

 1

 1935-36 

 Nürnberg

 Almanya

 26 

 19

 7

 1

 1936-37 

 Schalke 04

 Almanya 

 26

 24

 2

 1

 1942-43 

 Dresdner 

 Almanya 

 23

 23

 0

 1

 1978-79 

 Perugia 

 İtalya

 30

 11 

 19

 2

 1991-92 

 Milan 

 İtalya 

 34

 22

 12

 1

 2003-04 

 Arsenal 

 İngiltere

 38

 26 

 12

 1

 2011-12 

 Juventus 

 İtalya

 38

 23

 15

 1

NOT: Club Français ve Standard Athletic'in şampiyonlukları, Fransa futbolunda profesyonel dönemin başladığı 1932-33 sezonu öncesinde, Fransız Spor Dernekleri Birliği (USFSA) tarafından düzenlenen şampiyonada kazanılmıştır.

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