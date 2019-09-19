Juventus kaçtı, Atletico yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun önemli karşılaşmasında Atletico Madrid ile Juventus arasındaki gol duellosu 2-2’lik skorla tamamalandı.

Konuk Juventus’un ikinci devrenin başında Cuadrado ve daha sonrada 65. dakikada Matudi ile 2-0 öne geçmesine karşın Atletico Madrid oyundan kopmayarak 70. dakikada Savic ve 90.dakikada Herrera’nın attığı gollerle eşitliği yakalayarak sahadan birer puanla ayrıldılar.

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları:

Club Brugge – Galatasaray: 0-0

Paris Saint-Germain - Real Madrid: 3-0

Olympiakos - Tottenham : 2-2

Bayern Münih – Kızılyıldız: 3-0

Dinamo Zagreb – Atalanta: 4-0

Shakhtar Donetsk - Manchester City: 0-3

Bayer Leverkusen – L.Moskova: 1-2

Atletico Madrid – Juventus: 2-2