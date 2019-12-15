Juventus ilk yarıdan fişi çekti

İtalya Serie A'da Udinese'yi konuk eden Juventus, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 9. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti.

Ronaldo ile 37. dakikada farkı 2'ye çıkaran Juventus, 45. dakikada Leonardo Bonucci ile skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, konuk Udinese, 90+4. dakikada IgnacioPussetto ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin ederken Juventus, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 39'a yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Inter'den devraldı. Udinese ise 15 puanla 17. sırada yer aldı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Juventus'un şampiyonluk yolundaki rakibi Inter, bu akşam Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak.

Diğer yandan, 120. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Milan da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği maçta, konuk ettiği Sassuolo ile 0-0 berabere kaldı. Milan, 21 puanla 10. sırada yer aldı.