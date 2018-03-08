Juventus çeyrek final biletini Wembley'de kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 2-2 berabere kalan Juventus ve Tottenham, rövanş maçında Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan, geçen senenin finalisti Juventus, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 üstünlüğü yakalarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Juventus'a çeyrek finali getiren golleri; 64'te Gonzalo Higuain ve 67'de Paulo Dybala attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 39. dakikada Heung Min Son kaydetti.