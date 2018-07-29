Juventus, Benfica'yı penaltılarda yıktı

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından penaltılarda Benfica'yı 4-2 yendi

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İtalya'nın Juventus takımıyla Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Portekiz temsilcisi Benfica, ABD'nin Harrison kentindeki Red Bull Arena karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Benfica, 65. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Juventus, 84. dakikada Luca Clemenza'nın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Penaltılara giden müsabakada rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Juventus, sahadan galip ayrıldı.

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sezon hazırlıklarına geç başladığı için karşılaşmada forma giymedi.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter ve Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.