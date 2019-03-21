Jovic’in yıldızı parlıyor

Genç futbolcu Sırbistan’ın Almanya ile oynadığı hazırlık maçının 11. dakikasında attığı golle milli takım kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Kariyerine Sırbıstan’ın Kızılyıldız takımında başlayan 21 yaşındaki oyuncunun CV’sinde Apollon Limasol’da oynadığı gözükse de bu takımda bir dakika bile süre almadı.

2015 yılında Apollon, Jovic’in transfer hakkının yüzde 70’ini 1,4 milyon Euro karşılığında Kızılyıldız’dan aldı. Anlaşmaya göre Apollon geri kalan yüzde 30’unu da 600 bin Euro karşılığında alabilecekti.

2016 yılında Benfica, Sırp oyuncuyu 6,60 milyon Euro’ya transfer etti. FIFA'nın Jovic'in haklarının Apollon'da olduğunu kabul etmesiyle kulüp, Jovic'i oynatmadan 4,60 milyon Euro kar etmiş oldu.

Benfica’da fazla forma şansı bulamayan Jovic, 2017 yılında Frankfurt’a iki yıllığına kiralandı. Frankfurt’taki ilk yılında toplamda 9 gol kaydeden golcü futbolcu bu yıl adeta zirve yaptı. Bundesliga’da attığı 15 golle gol krallığı yarışında Lewandowski, Reus, Alcacer gibi oyuncuların önünde bulunan Jovic toplamda ise 22 gol kaydetti.

Frankfurt, 200 bin Euro’ya kiraladığı Jovic için 7 milyon Euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor. Alman temsilcisinin bu hakkı kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Chelsea, Real Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerin Jovic için 60 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ve Frankfurt’un oyuncuyu satın aldığı gibi astronomik bir rakama direk satacağı iddia ediliyor. Benfica ise burada kaybeden taraf olacak.