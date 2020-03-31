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Jack Grealish’e örnek ceza

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Premier Lig ekibi Aston Villa, karantina kurallarına uymayan Jack Grealish’e örnek olabilecek türden bir ceza verdi. 24 yaşındaki oyuncu, Birmingham şehrindeki bir hastaneye bağış yapacak

Jack Grealish’e örnek ceza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen yıldız isim, ülkedeki karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktı.

Arabası ile seyahat eden Grealish, trafik kazası yapınca ortalık karıştı.

Aston Villa, oyuncusunun Birmingham şehrindeki bir hastaneye bağış yapmasına karar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncularımızdan birinin böyle bir olaya karışmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Olayın kahramanı Grealish ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Evde kapalı kaldığımız bu zor zamanlarda bir arkadaşımın davetini mantıksız bir şekilde kabul ettim. Umarım özrümü kabul edersiniz.“ cümlesini kullandı. 

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