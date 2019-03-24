İtalya’nın yeni umudu: Moise Kean

Genç yetenek Moise Kean, İtalya Milli Takımı’nda gol atan ilk 2000 doğumlu futbolcu oldu. Kean, gelecek adına da büyük umut vadediyor

EURO 2020 Elemeleri'ndeki ilk maçta Finlandiya’yı 2-0 yenen İtalya’da goller Nicola Barella ve Moise Kean’den geldi. İkisi de milli takım forması altındaki ilk gollerini kaydetti.

28 Şubat 2000 doğumlu olan Moise Kean, İtalya forması altında gol atan ilk 2000 doğumlu futbolcu oldu.

Son Dünya Kupası’na katılamadıktan sonra Roberto Mancini önderliğinde gençleşme eğilimine giden İtalya’da Juventus’ta forma giyen Moise Kean de önemli bir rol üstleniyor.

Serie A’da Udinese karşısındaki performansıyla bir anda gündem olan Kean, 19 yıl 8 günle Serie A’da 1982’den bu yana bir maçta iki gol birden atan en genç futbolcu olmuştu. Rekor 18 yaşında iki gol atan Giuseppe Galderisi’ye aitti.

Moise Kean, 2000 doğumlu. 1.83 boyunda ve forvet mevkiinde oynuyor. Fildişi Sahili asıllı futbolcu İtalya doğumlu. Futbola Juventus’ta başlayan Moise Kean, kiralık olarak geçen kısa bir Verona macerasının ardından tekrar takımına döndü.

Juventus ile birlikte 2016 yılında Şampiyonlar Ligi’nde de sahne alan Devler Ligi’nde forma giyen ilk 2000 doğumlu futbolcu oldu.

Henüz 19 yaşında olmasına karşın uzun zamandır patlaması beklenen Kean, Udinese maçıyla mesajını verdi ve artık daha fazla forma şansı bekliyor.