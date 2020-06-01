banner411
banner69
Dortmund ikinci yarıda açıldı
Dortmund ikinci yarıda açıldı
26 0
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
Karantina günlerinde tarihi ve turistik yerleri resmetti
18 0
 
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
Kuzey Kıbrıs talep patlaması yaşıyor
675 0
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
2020 yılında en çok kazanan sporcu Federer
28 0
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
Dümbüllü kavuğu artık kadın oyuncuya verilsin
42 0
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
Belediye başkanını isyan ettiren hareket
183 1
Doğan’ın maç programı yoğun
Doğan’ın maç programı yoğun
261 0
banner449

İtalyan takımları gurbetçi gencin peşinde

banner27

Almanya'da yeni bir gurbetçi futbolcunun ayak sesleri duyuluyor. Bundesliga ekibi Werder Bremen'in altyapısında forma giyen 18 yaşındaki santrfor Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip oldu

İtalyan takımları gurbetçi gencin peşinde

Almanya'da bir gurbetçi daha dünya futbolunun zirvesine çıkmaya hazırlanıyor.

Werder Bremen’in altyapısında forma giyen Eren Dinkçi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen takımların başında Juventus ve Inter geliyor.

20 maçta 22 gol attı, 12 de asist yaptı 

Werder Bremen'in 19 yaş altı takımında bu sezon 20 maçta 22 gol ve 12 asistle oynayan genç oyuncu, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Santrfor pozisyonunda görev yapan 1,88 metre boyundaki Eren, son vuruşlardaki becerisiyle dikkati çekiyor.

Genç futbolcunun bu sezonki başarılı performansından sonra Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı’ndan teklif aldığı belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.