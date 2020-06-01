İtalyan takımları gurbetçi gencin peşinde

Almanya'da yeni bir gurbetçi futbolcunun ayak sesleri duyuluyor. Bundesliga ekibi Werder Bremen'in altyapısında forma giyen 18 yaşındaki santrfor Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip oldu

Almanya'da bir gurbetçi daha dünya futbolunun zirvesine çıkmaya hazırlanıyor. Werder Bremen’in altyapısında forma giyen Eren Dinkçi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen takımların başında Juventus ve Inter geliyor. 20 maçta 22 gol attı, 12 de asist yaptı Werder Bremen'in 19 yaş altı takımında bu sezon 20 maçta 22 gol ve 12 asistle oynayan genç oyuncu, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Santrfor pozisyonunda görev yapan 1,88 metre boyundaki Eren, son vuruşlardaki becerisiyle dikkati çekiyor. Genç futbolcunun bu sezonki başarılı performansından sonra Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı’ndan teklif aldığı belirtildi.