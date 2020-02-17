İtalya’da zirve yine el değiştirdi

Avrupa liglerinde İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG liderlik koltuklarını korurken İtalya'da Juventus yeniden liderliğe yükseldi

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL SERİYE DEVAM

İngiltere Premier LiglideriLiverpool, 5 maçın oynandığı Premier Lig'in 26. haftasında Norwich City'yi deplasmanda 1-0 yenerek 25. galibiyetini aldı.

Arsenal, evinde Newcastle United'ı 4-0'lık skorla geçti. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geçen yıl nisan ayından bu yana ligde ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City, Wolverhampton deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Tottenham ise Aston Villa'ya konuk olduğu maçı 3-2 kazanarak art arda üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu akşam Chelsea-Manchester United maçının yapılacağı Premier Lig'de Liverpool, 76 puanla zirvede yer aldı. "Kırmızılar"ı bir maçı eksik 51 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, bir maç eksiği bulunan 41 puanlı Chelsea ve 40 puanlı Tottenham takip ediyor.

REAL MADRİD 5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

İspanya La Liga’daReal Madrid, milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun forma giydiği Celta Vigo'yu konuk ettiği haftada 2-2 berabere kalarak 5 maç sonra puan kaybetti.

Barcelona sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup ederek Real Madrid'in puan kaybettiği haftada zirveye yaklaştı.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Atletico Madrid ve Sevilla, haftayı birer puanla kapattı. Atletico Madrid, Valencia deplasmanında, Sevilla ise evinde Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga'nın 24. haftası sonunda puanını 53'e çıkaran Real Madrid, liderliğini sürdürdü. Başkent ekibini, Barcelona bir, Getafe 11, Atletico Madrid ve Sevilla 13'er puan geriden takip etti.

SERİA A’DA YENİ LİDER JUVENTUS

İtalya Serie A’daJuventus, evinde Brescia'yı 2-0 yendi ve liderliği Inter'den geri aldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaştığı maçta Lazio, sahasında Inter'i 2-1 mağlup etti. Ligde 16 hafta sonra mağlup olan Inter, ikinci yenilgisini yaşadı.

Haftanın öne çıkan bir diğer maçında Atalanta, konuk ettiği Roma'yı 2-1'lik skorla geçti.

Serie A'nın 24. haftasını Juventus, 57 puanla zirvede tamamladı. Lazio 56 puanla ikinci, Inter 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

BUNDESLİGA’DA ZİRVE HAFTAYI KAYIPSIZ GEÇTİ

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-1 mağlup etti.

Ligde zirve takibini sürdüren takımlar da haftayı galibiyetle kapattı. Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Leipzig de evinde Werder Bremen'i 3-0 yendi. Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Fortuna Düsseldorf karşısında 4-1, Bayer Leverkusen ise Union Berlin'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Bundesliga'nın 22. haftası sonunda 46 puan toplayan Bayern Münih'i, 45 puanlı Leipzig, 42'şer puanlı Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, 40 puanlı Bayer Leverkusen takip etti.

PSG PUAN KAYBETTİ

Fransa Ligue 1’de liderlik koltuğunda oturan PSG, Amiens deplasmanında 4-4 berabere kalarak 5 hafta sonra puan kaybetti.

Olympique Marsilya, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e konuk olduğu maçı 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Üst sıralarda kalma mücadelesi veren Rennes, Reims deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

PSG, Ligue 1'in 25. haftasının ardından 62 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 52, Rennes 41, Lille 40 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.