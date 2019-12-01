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İtalya’da yeni lider Inter

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Serie A'nın 14. haftasında Inter, konuk ettiği SPAL'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldi

İtalya’da yeni lider Inter

Milano'da GiuseppeMeazza Stadı'nda oynanan müsabakaya, ev sahibi takım hızlı başladı ve 16. dakikada Arjantinli golcü LautaroMartinez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydederek, farkı 2’ye çıkardı.
İlk yarı Inter'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, 50. dakikada MattiaValoti ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti.

Juventus'un sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak, puan kaybettiği haftayı, Inter 3 puanla kapatınca ligde liderlik koltuğunu da ele geçirdi.

Mavi-siyahlı takım, SPAL maçından aldığı galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı.

MİLAN HAFTALAR SONRA GALİP

Bu sezona iyi başlayamayan Milano'nun bir diğer takımı Milan ise haftalar sonra Parma deplasmanında galip geldi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta, kırmızı-siyahlı konuk ekip, Fransız TheoHernandez'in 88. dakikada attığı golle Parma'yı 1-0 mağlup etti. Puanını 17'ye yükselten Milan, 3 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

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