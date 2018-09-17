İtalya’da gündem Douglas Costa

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus’ta forma giyen Brezilyalı Douglas Costa’nın Sassuolo ile oynanan maçta sergilediği agresif hareketler, haftaya damga vurdu

Karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico Di Francesco’ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan ardından rakibine tüküren ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi vasıtasıyla direkt kırmızı kart gören Douglas Costa'nın davranışları, İtalya basınında geniş yer buldu.

İtalya'nın ANSA ajansında yer alan haberde, Costa’nın Sassuolo maçında rakibine yönelik hareketlerinin Juventus’un galibiyetini gölgelediği belirtilerek, "Juventus, harika bir öğleden sonra geçirebilirdi ama Federico Di Francesco’ya tüküren Douglas Costa’nın çılgınlığı bunu mahvetti. Costa’nın bu hareketi, Juventus-Sassuolo maçının olumsuz tarafı oldu. Brezilyalı futbolcu, aklını yitirip rakibine kafa, dirsek ve tekme attı." ifadelerine yer verildi.

Tuttosport gazetesinde yer alan ve Costa’nın davranışlarının "çılgınlık" olarak tanımlandığı haberde, "Irkçı bir provokasyonu takiben yaşanan dirsek, kafa, tekme atma girişimi ile tükürmeden oluşan beş dakikalık çılgınlık, Douglas Costa ve Juventus’un başını belaya sokabilir. Alacağı ceza nedeniyle takımın Costa’yı bir süre kaybetmesi söz konusu." değerlendirmesinde bulunuldu.