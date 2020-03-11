İtalya ve İspanya’da futbola koronavirüs engeli

İtalya’da Koronavirüs nedeniyle futbola 3 Nisan'a kadar ara verilirken, İspanya’da ise 1. ve 2. ligler dışında tüm müsabakaların iki hafta süreyle oynanmaması kararlaştırıldı

Koronavirüs salgını İtalya'da tüm spor organizasyonlarına 3 Nisana kadar ara verildi.

Uygulama Serie A başta olmak üzere tüm futbol liglerini de kapsıyor.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı GabrieleGravina, 3 Nisan'da liglerin yeniden başlamasını umduklarını ancak olumsuz bir durum gerçekleşirse ek tedbirler alacaklarını ifade etti.

Bu kapsamda sezonun tamamlanamaması da göz önünde bulunduruluyor.

GabrieleGravina mevcut puan durumuna göre şampiyonluk için playoff, küme düşme için de playout sisteminin devreye gireceğini söyledi.

Sezonun bitmesine 12 haftanın kaldığı Serie A'da son şampiyon Juventus takipçisi Lazio'nun bir puan önünde lider durumda.

İSPANYA'DA FUTBOLA KORONAVİRÜS ENGELİ

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında, 1. ve 2. ligler dışında tüm müsabakaların iki hafta süreyle oynanmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 1. ve 2. lig dışında hem erkekler hem de kadınlarda gerçekleştirilen tüm futbol ile salon futbolu karşılaşmalarının iki hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19'a karşı önlem olarak alınan 1. ve 2. lig futbol ile basketbol müsabakalarının iki hafta seyircisiz oynanması kararının da gözden geçirilmesi bekleniyor.