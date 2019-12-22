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İtalya Süper Kupası Lazio'nun

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İtalya Süper Kupası finalinde Lazio, Juventus'u 3-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Juventus'ta Merih Demiral 90 dakika forma giydi

İtalya Süper Kupası Lazio'nun

Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası finalinde kazanan Lazio oldu. Serie A lideri Juventus'u 3-1 yenen Lazio'nun gollerini Luis Alberto, Lulic ve Cataldi kaydetti. Roma ekibi, kupayı 2017-2018 sezonunun ardından bir kez daha müzesine götürdü. 

Juventus'un tek golü ise 45. dakikada Paolo Dybala'dan geldi. 

Temsilcimiz Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi. 4. kez üst üste Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilen Demiral, mağlubiyete engel olamadı. 

Lazio, iki hafta önce oynanan karşılaşmada da Siyah-Beyazlı rakibini 3-1 yenmişti. Lazio Teknik Direktörü Simone İnzaghi, mücadele sonunda, "Büyülü bir şey yaptık, Juve'yi iki haftada iki kez yenmek inanılmaz bir şey. Zaferi hak ettik, bu takım çok güçlü ve her şeyi hak ediyor." açıklamasını yaptı. 

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