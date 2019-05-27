İtalya son 16'da

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın 4. gününde dört maç oynandı.

Ekvador'u 1-0 yenen İtalya, B grubundaki ikinci karşılaşmasını da kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı garantileyen ilk takım oldu.

15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Senegal-Kolombiya: 2-0

Polonya-Tahiti: 5-0

B Grubu

Meksika-Japonya: 0-3

Ekvador-İtalya: 0-1