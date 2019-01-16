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İtalya'nın süperi Juventus

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İtalya'nın süperi Juventus
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Süper Kupa mücadelesi ile İtalya futbolunun en büyüğü belli oldu.

İtalya Süper Kupa mücadelesinde Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İtalya Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Juventus aradığı gole yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile ulaştı. Portekizli yıldız 61. dakikada fileleri havalandırarak, İtalya Süper Kupası'nı Juventus'a kazandırdı.

Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Öte yandan Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Juventus'ta Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can, 64. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna dahil oldu. Milan'da Franck Kessie, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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