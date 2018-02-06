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İtalya'nın geçici teknik direktörü Di Biagio

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İtalya Milli Futbol Takımı'nda geçici teknik direktörlük görevi için Luigi Di Biagio ile anlaşma sağlandı

İtalya'nın geçici teknik direktörü Di Biagio
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İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Di Biagio'nun 23 Mart'ta Arjantin ve 27 Mart'ta İngiltere ile oynanacak hazırlık maçları için İtalya Milli Takımı'nın başına getirildiği bildirildi.

Futbolculuk döneminde Roma, Inter ve Brescia gibi takımlarda forma giyen 46 yaşındaki Di Biagio, 2013'ten bu yana İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamayan İtalya'da teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine geçen yıl kasım ayında son verilmişti.

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