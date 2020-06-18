İtalya Kupası penaltılarla Napoli’nin

İtalya Kupası finalinde Napoli, Juventus'u normal süresi 0-0 sona eren maçta, penaltı atışlarında 4-2 yenerek, kupayı kazandı

73. kez düzenlenen İtalya Kupası finali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde Roma Olimpiyat Stadı’nda tarihte ilk kez boş tribünlere karşı oynandı.

Hakem DanieleDoveri'nin yönettiği karşılaşma öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kurallar gereği uzatmalar oynatılmadı ve dev finalde direkt olarak penaltılara geçildi.

Karşılaşmaya Juventus baskılı başlarken, Napoli 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurdu. Napoli, ilk yarının son anlarında Juventus kalesinde tehlikeli gol pozisyonları bulmasına karşın, devreye golsüz eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısı, iki takımın kontrollü oyununa sahne olurken, mücadelenin son anlarında Napoli, Buffon ve direk engelini aşamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

Maçın normal süresinde eşitlik bozulmayınca alınan yeni kurallar çerçevesinde doğrudan penaltı atışlarına gidildi.

DYBALA VE DANİLO KAÇIRDI, JUVE HÜSRAN YAŞADI

Penaltı atışlarında, JuventusluDybala ve Danilo golü bulamazken Napoli, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik ile kullandığı 4 atışı gole çevirerek, maçın kazananı oldu.

Rakibi Juventus’a penaltı atışlarında 4-2’lik üstünlük kuran Napoli, İtalya Kupası’nı kazandı. Bu kupayı en son 2013-2014 sezonunda kazanan Napoli, bu sonuçla müzesindeki İtalya Kupası sayısını 6’ya çıkardı.

GENNARO GATTUSO OMUZLARDA

Karşılaşma sonunda Napoli takımı büyük sevinç yaşarken, teknik direktör GennaroGattuso'yu omuzlara alıp havaya fırlattı

Napoli, kazandığı İtalya Kupası sayısını 6'ya yükseltirken CristianoRonaldolu Torino ekibi, 13'te kaldı.

ELJİF ELMAS İTALYA'DA İLK KUPASINI KALDIRDI

Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas, İtalya'daki birinci yılında kendini ispatladı. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta forma giyerken, kariyerinin ilk kupasını da mavi beyazlı takımla kazandı.

Kuzey Makedonyalı futbolcu, İtalya Kupası finalinde Napoli'nin Juventus'u penaltılarla yendiği maçta 88'nci dakikada oyuna dahil oldu. Elif Elmas'ın oyuna girdikten iki dakika sonra çektiği şutu Juventus kalecisi Buffon kurtardı.