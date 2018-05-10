İtalya Kupası Juventus’un

İtalya’nın başkenti Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda Antonio Damato’nun hakemliğinde oynanan İtalya Kupası final maçı, 4-0 Juventus’un galibiyetiyle sona erdi.
İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta, eşitliği ikinci yarıda Medhi Benatia’nın 56. dakikadaki golüyle Juventus bozdu.
Daha sonra Douglas Costa’nın 61. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yapan Juventus, Medhi Benatia’nın 64. dakikada attığı ikinci golle durumu 3-0 yaptı.
Maç, Milan’da oynayan Nikola Kalinic’in 76. dakikada kendi kalesine attığı golle, 4-0 Juventus’un galibiyetiyle sona erdi.
Bu arada Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada bulundu.