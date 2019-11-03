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İtalya'da Torino derbisi Juventus'un

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino’yu deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü

İtalya'da Torino derbisi Juventus'un
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Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem DanieleDoveri yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın dengeli oyunuyla ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Juventus baskısını arttırırken, siyah-beyazlı takım aradığı golü 70. dakikada buldu. Juventus’un Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt, attığı golle siyah-beyazlıları derbide 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Juventus, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Juventus, bu maçtan aldığı 3 puanla, lig tablosunda puanını 29'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

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