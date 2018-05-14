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İtalya'da şampiyon belirlendi

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Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti

İtalya'da şampiyon belirlendi
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Hafta içi İtalya Kupası'nı kazanan Juventus, 6 puan farkla lider girdiği Serie A'nın 37. haftasında 3. sıradaki Roma'ya konuk oldu.

Maçın golsüz tamamlanmasıyla hanesine bir puan yazdıran Juventus, en yakın takipçisi Napoli'nin Sampdoria deplasmanından 2-0 galip ayrılmasına karşın bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluk serisini 7 sezona çıkaran Torino ekibi, kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi. 1898'de başlayan İtalya liginin en fazla şampiyonluğa sahip kulübü Juventus, kupa sayısını 34’e yükseltti.

2011-12 sezonundan itibaren Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünde peş peşe 3 şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 yıldır ise Massimiliano Allegri yönetiminde ligi zirvede bitiriyor. 

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