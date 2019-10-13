İtalya 7'de 7 yaptı

J Grubu'nda mücadele eden İtalya, evinde ağırladığı Yunanistan'ı 2-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.
Grubun bir diğer maçında Bosna Hersek, MedipolBaşakşehirli oyuncu Edin Visca'nın sakatlanarak 18. dakikada oyundan çıktığı mücadelede misafir ettiği Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.
F Grubu'nda, deplasmanda Norveç ile karşılaşan İspanya, 1-0 önde götürdüğü maçta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve 1 puana razı oldu.
Elemelerin 7. haftası, 13 Ekim Pazar günü C, E, G ve I gruplarında oynanacak 9 maçla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
- D Grubu
Gürcistan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0
Danimarka-İsviçre: 1-0
- F Grubu
Faroe Adaları-Romanya: 0-3
Norveç-İspanya: 1-1
Malta-İsveç: 0-4
- J Grubu
Bosna Hersek-Finlandiya: 4-1
Liechtenstein-Ermenistan: 1-1
İtalya-Yunanistan: 2-0